Memorial Socciarelli

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – 58 squadre, 11 Categorie, impianti Sportivi di Acquapendente, Bolsena, Grotte di Castro. Questi i grandi numeri di partenza del “Memorial calcistico Socciarelli” organizzato dalla

Società Real Azzurra con il patrocinio Comune di Acquapendente e che avrà inizio Lunedì 16 Maggio con la Categoria Pulcini 2012. In campo per la Categoria fino a Lunedì 13 Giugno Real Azzurra, ASD New Team, Polisportiva Ischia di Castro, Pianoscarano, Pianese, Romeo Menti. Due Gironi da 3 squadre che qualificheranno le prime due alla fase ad eliminazione diretta. Da Mercoledì 18 e fino a Mercoledì 15 Giugno in campo la Categoria Esordienti. Real Azzurra “A”, ASD New Team, Pianoscarano, Real Azzurra B, Pro Alba Canino, Orvieto Fc le squadre partecipanti.



Fase preliminare con due Gironi da 3 che qualificheranno alla fase ad eliminazione diretta le prime due. Nello stesso giorno in campo gli Esordienti 2010 in campo fino a Sabato 18 Giugno. Girone unico con Real Azzurra Etruria, Pianoscarano, Val D’Orcia, Vetralla Blera, Viterbo FC. Le prime due disputano la fnalissima la terza e la quarta la finalina valida per l’ultimo posto del podio. Da Giovedì 19 e fino a Sabato 18 Giugno in campo i Pulcini 2012. Sei squadre partecipanti Real Azzurra, Pianese, Pianoscarano, Viterbese, Orvieto Fc, Montefiascone. Le prima due alla fase ad eliminazione diretta. Lo stesso giorni in campo i Piccoli Amici 2014 fino a Giovedì 16 Giugno. Real Azzurra “A”, Real Azzurra “B”, Pianoscarano e Lubriano in un Girone unico. Prime e seconde in finale le altre due 3°-4° posto. Lunedì 23 Maggio in campo i Piccoli Amici 2015-2016 che proseguiranno fino a Lunedì 6 Giugno. Girone unico con Real Azzurra “A”, Real Azzurra “B”, Romeo Menti e Lubriano. Prima e seconda in finale le altre due per la finalina.



Cinque giornate a tematica sportiva unica nel mese di Giugno. Sabato 4 in campo per la Categoria femminile Real Azzurra Etruria, Orvieto Fc e Viterbo FC che di affronteranno in un Girone all’italiana. Venerdì 10 in campo gli Allievi 2007. Real Azzurra Etruria, Pianoscarano, Leocon Civitavecchia, Viterbo Fc che si affronteranno in fase ad eliminazione diretta con step finali. Sabato 11 in campo gli Allievi 2006. Real Azzurra Etruria, Leocon Civitavecchia, Pro Alba Canino, Orvieto Fc, Viterbo Fc, Tarquinia suddivisi in Due Gironi da 3. Finali 1*-2° / 3°4° / 5°6°. Nello stesso giorno in campo i Giovanissimi 2008. Real Azzurra Etruria, Orvieto Fc, Viterbese, San Pio X, Val D’Orcia, Giovanile Amiata, Calcio Tuscia, Leocon Civitavecchia suddivise in due Gironi da 4. Prime e seconde alla finalissima 3° e 4° alla finalina. Ed infine, Lunedì 13 Giugno in campo i Giovanissimi 2009. Real Azzurra, Pro Alba Canino, Pianoscarano, Leocon Civitavecchia, Roselle, Ischia di Castro. Finali 1°-2° / 3°-4°/ 5°-6° posto.