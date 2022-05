Il punto sulla 23° giornata di Prima categoria

NewTuscia – VITERBO – Ok la capolista e neopromossa Tarquinia calcio (56 punti) che batte 6-1 il Castel S. Elia (37): in rete Rosati (autore di ben 4 reti), Martinelli e Bramucci, di Patrizi la rete ospite. Ok l’ Atletico Capranica (42) che batte 3-1 il Vetralla (25): in rete Leo Ravoni, Mechilli, per gli ospiti Frontoni.



Valentano (42) Voci Ronciglione (23) 2-0, in gol Cancelli e Saccarelli. Fortitudo Nepi (39) Allumiere (30) 2-0 Lavagnini e Morasca decisivi. Il San Lorenzo Nuovo (37) supera 2-1 il Bagnaia (15) in rete Bedini e Augusto, per gli ospiti Tardani. Ok la Maremmana (28) che supera l’ Atletico Cimina (31) 2-1, in rete Bastianelli e Barattieri, Sbarra a segno per gli ospiti. Cura (23) Sporting Bagnoregio (23) 2-2, a segno Finocchi, Ciorba per i padroni di casa Modanesi e Vignarelli per gli ospiti.

Girone C : ok il Real San Basilio (69 punti) che travolge la Castelnovese (19) 5-0: Nuovo (4 reti) e Benedetti. Sporting Tanas (51) Football JUS (26). Trevignano (46) Isola Farnese La Storta (40) termina2-1. Ok il Soratte (39) che espugna 2-0 Prima Porta Saxa Rubra (9), Salvatori e Angeletti i marcatori. Real Campagnano (35) Anguillara (33) 1-2.



Il Municipio (34) regola il Cesano (17) 1-0. Tre punti salvezza per il Jfc Civita Castellana (23) che espugna Formello (11), in rete Giovannetti ad inizio ripresa.