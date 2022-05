“Giovani e Colori”, festa della scuola al Parco  Archeologico Naturalistico di Vulci

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Grande festa della scuola “Giovani e colori”, al Parco Archeologico Naturalistico di Vulci, mercoledì 11 maggio, organizzata all’interno del progetto “SOStenibile – La crisi è l’occasione” nato dalla collaborazione tra Juppiter APS giovanile e il comune di Montalto e realizzato grazie a Enel. Saranno più di mille i bambini e i ragazzi coinvolti, provenienti dagli Istituti Comprensivi Montalto di Castro (anche dalla sede di Pescia Romana), Pietro Aldi di Capalbio, Ildovaldo Ridolfi di Tuscania e dall’IISS Cardarelli di Tarquinia. Dopo la settimana de “La casa di vetro”, il truck che in 6 tappe sul territorio ha incontrato più di mille persone per parlare di come proteggere l’ambiente ed educare alla sostenibilità, Juppiter mette in campo un altro evento dalle caratteristiche uniche: portare 1000 ragazzi delle scuole all’interno della domus romana (e non solo) di Vulci, in un ambiente ricco di storia e bellezza. I ragazzi, tutti tra i 3 e i 19 anni, porteranno alla festa i loro striscioni, preparati a scuola, su cui hanno dipinto originali slogan e messaggi legati all’ambiente e ai loro sogni per il futuro della Terra.

Percorrendo il basolato romano i ragazzi arriveranno alla domus, dove condivideranno momenti di festa e dove si svolgerà la premiazione dello striscione più bello, il più originale. Tanta musica, balli, gioia, colori e divertimento, in un luogo visitato da turisti di tutto il mondo ma spesso poco conosciuto proprio da chi ci vive. Per condividere questa fantastica esperienza, anche i ragazzi diversamente abili di Juppiter e di Maratonda, che come bravi padroni di casa, accoglieranno gli studenti delle scuole. Oltre al presidente di Juppiter, Salvatore Regoli, saranno presenti Alessandro Fiordomi, presidente di Fondazione Vulci, Il sindaco di Montalto di Castro Sergio Caci, il vice sindaco Luca Benni e la dirigente scolastica dell’IC Montalto di Castro, Laura Piroli.