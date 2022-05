Esclusiva “Luce Nuova sui fatti”: il caso David Rossi raccontato dai protagonisti

NewTuscia – VITERBO – “Luce Nuova sui fatti”, speciale Caso David Rossi. Nella 31° puntata della trasmissione di approfondimento prodotta da NewTuscia Italia ed in onda su Tele Lazio Nord ci saranno alcune interviste esclusive per conoscere le ultime notizie sulla morte di David Rossi, l’ex responsabile comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, avvenuta il 6 marzo deL 2013. In studio ci saranno l’avvocato Paolo Pirani, legale della famiglia Rossi e Pierangelo Maurizio, giornalista Mediaset, autore del libro “Una storia sbagliata. David Rossi & Mps, un mistero italiano“. In collegamento parleranno il giornalista Giovanni Terzi, autore di vari servizi sul caso Rossi, ultimamente per “Storie Italiane”. Insieme a lui sentiremo il fratello di David Rossi, Ranieri Rossi, autore del libro “David Rossi. I fatti. La verità è di tutti non solo della famiglia“. Un fatto di cronaca nera avvolto ancora tutto nel mistero ed in cui i protagonisti citati si stanno battendo per avere la verità.



Nel corso della trasmissione parleremo ancora di elezioni amministrative a Viterbo: avremo ospiti Laura Allegrini (candidata sindaco per FdI); Giovanni Maria Arena (Viterbo cresce) e Giovanni Scuderi (lista civica).

Faremo il punto della situazione della guerra in Ucraina con il Gen. Domenico Rossi, già Sottosegretario alla Difesa ed esperto di dinamiche e strategie militari, nostro ospite qualche settimana fa.



Per la parte economica, in cui approfondiremo il trend delle ultime settimane e le misure messe in campo contro il caro-energia e bollette, interverranno il presidente della Confesercenti di Viterbo Vincenzo Peparello e quello di Confimprese Viterbo Gianfranco Piazzolla.



Torna Juppiter per parlare di iniziative sociali e di rispetto per l’ambiente con il presidente Salvatore Regoli.



Protagonista anche lo sport con la presentazione della gara di ritorno del Play out tra Viterbese e Fermana. In studio con Maurizio Fiorani gli ospiti e colleghi Chiara Salvatori, Paolo Graziotti ed in collegamento Valentino Cesarini.



Per le rubriche torna “Love. La posta del cuore” con Fabiola Originale Catalani e quelle tematiche “Divulgamus” di Andrea Bonifazi, “Pane, amore e psicologia” di Chiara Laratta e “Viaggi astrali” di Mariateresa Rotola. Stai e state con noi…all together!



