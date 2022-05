Viterbese – Fermana, in vendita i tagliandi

US Viterbese 1908 comunica che a partire dalle ore 12 di domani, martedì 10 maggio, saranno in vendita i tagliandi per la gara Viterbese-Fermana, match di ritorno dei playout del Girone B di Lega Pro in programma sabato 14 maggio, alle ore 17.30, presso lo Stadio “Enrico Rocchi”. I biglietti potranno essere acquistati esclusivamente online sul circuito GO2 e presso le ricevitorie abilitate.

PREZZI

Curva Nord intero 10 € compreso d.p.

Tribuna Laterale Intero 15,50 € compreso d.p. – ridotto 10 € compreso d.p. (over 65, donne, under 16)

Tribuna Centrale Intero 20 € compreso d.p. – ridotto 15,50 € compreso d.p. (over 65, donne, under 16)

Settore Ospiti 10 € compreso d.p. (ticket online fino alle ore 19.00 di venerdì 13 maggio)

Ingresso gratuito per i ragazzi al di sotto dei 6 anni.

Il cambio nominativo dell’utilizzatore del tagliando è previsto solo per tutti i settori e potrà essere effettuato esclusivamente sul sito www.GO2.it

La società si raccomanda di controllare che tutti i dati anagrafici del titolare del biglietto siano corretti, in caso contrario non sarà consentito l’accesso allo stadio

