Rifiuti, Silvestroni (FdI): “Con gassificatore governo salva Zingaretti e condanna la provincia”￼

NewTuscia – ROMA – “La capitale invasa dai rifiuti e dai cinghiali per colpa dei 5 stelle e del PD di Zingaretti, con l’ultimo decreto prepara la costruzione del gassificatore salvando le enormi responsabilità del Partito Democratico e del suo ex segretario.



Dopo 10 anni di PD e 5 stelle in Regione Lazio, Roma e tutto il territorio regionale non ha di fatto un piano rifiuti. Nel piano elaborato da Zingaretti e la sua squadra non è previsto il fabbisogno, non c’è scritto in pratica quali impianti servono e nel caso dove farli. Dopo aver buttato i rifiuti di Roma ad Albano, il Governo tenta di salvare Zingaretti, prossimo alle elezioni, incasinando Gualtieri che ha 4 anni davanti e può prendersi le colpe di costruire in tutta fretta un gassificatore enorme a 300 metri dalla discarica di Albano Laziale. Fratelli d’Italia difenderà sempre il territorio della provincia di Roma e non lo farà invadere dai rifiuti e dall’incapacità di Zingaretti e dagli amici dei cinghiali”.



Lo dichiara il deputato e Presidente della federazione provinciale di Roma di FdI, Marco Silvestroni.