I “Grafica” in concerto Sabato 14 Marzo al teatro di Bolsena – un grande gesto di solidarietà

NewTuscia – BOLSENA – Sabato 14 Maggio alle ore 21.00, al TEATRO San FRANCESCO di Bolsena (VT), I Grafica presenteranno il loro nuovo brano, L’ALTRA META’ DEL CIELO, in un concerto di beneficienza organizzato dal Rotary club Bolsena e ducato di Castro e dal Comune di Bolsena.

Dopo mesi di lavoro, Il nuovo brano de I Grafica è uscito il 25 Novembre 2021, Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Ed è proprio a questo tema che il brano è dedicato.

La band tosco-laziale affronta questo argomento così importante e purtroppo di grande attualità cercando di entrare nella mente della donna che subisce violenza, sia psicologica che fisica; non passa un giorno senza la notizia di un femminicidio e questo ha spinto la band a scrivere questa canzone per denunciare una piaga terribile che la nostra “evoluta “società non riesce a debellare.

I Grafica hanno provato ad esplorare il pensiero della donna che subisce violenza, a capire perchè la maggioranza delle donne non denunciano il proprio carnefice; c’è sempre il voler sperare a tutti i costi che quell’amore malato, pieno di violenze e sopraffazioni possa essere riportato su un binario di serenità, ma questo non avviene quasi mai, anzi, con il passare del tempo il dominio psicofisico che questi “uomini” esercitano sulle loro compagne evolve sempre di più verso una violenza brutale che sfocia nel femminicidio.

I Grafica eseguiranno brani del loro repertorio dedicati alla solidarietà, all’amore, all’uguaglianza. Scopo della serata è raccogliere fondi per una comunità Missionaria che si trova a Morogoro in Tanzania.

Parteciperanno al concerto anche la cantautrice viterbese Francesca Darida con la sua band e la cantante Emanuela Ferruzzi.

Ufficio stampa I Grafica