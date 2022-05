FdI presenta la sua lista. Presenti il capogruppo alla Camera, Lollobrigida ed il coordinatore regionale Trancassini 

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Grande entusiasmo alla presentazione della lista FdI a sostegno del candidato sindaco Allegrini alle prossime elezioni.

Presenti all’evento il capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida, il coordinatore regionale Paolo Trancassini, il deputato Mauro Rotelli, il coordinatore provinciale Massimo Giampieri, il coordinatore del circolo di Viterbo, Luigi Maria Buzzi e Laura Allegrini.

“La nostra è una lista che nasce libera da condizionamenti e che rifiuta ogni tipo di veto – ha introdotto i lavori Massimo Giampieri – un insieme di persone che hanno a cuore il bene di Viterbo e l’idea di una città che rinasce sotto la guida di un’amministrazione capace e competente.”

“Più del 50% dei nomi presenti sono giovani – ha specificato Buzzi. Oltre a tutti i consiglieri della precedente amministrazione, escluso il sottoscritto che si occuperà del coordinamento, abbiamo avuto il piacere di accogliere, nella nostra comunità, anche altri ex consiglieri ed assessori, che hanno aderito con entusiasmo al progetto di rinnovamento portato avanti da Fratelli d’Italia.”

“Un rinnovamento che passa attraverso le potenzialità che ogni candidato esprime – ha aggiunto Rotelli. La nostra è una lista forte e completa con un obiettivo ben chiaro, tracciato da Giorgia Meloni nella conferenza programmatica di Milano: le “energie da liberare”che costituiscono la ricchezza di una comunità e la leva verso la crescita, le stesse che sono rappresentate sui pannelli in mostra qui alle Terme dei Papi. “

“Fratelli d’Italia è il primo partito perché è l’unico che declina i valori di destra sul territorio, uno dei nostri punti cardine. La mia presenza – ha spiegato Trancassini – così come quella di Lollobrigida e domani della Meloni, sono un chiaro segnale della vicinanza alle persone, ai loro problemi, alle loro esigenze.”

“Le forze che si sono unite intorno a Laura Allegrini sono espressione di una volontà di proseguire il buon lavoro fatto da Fratelli d’Italia in amministrazione e della voglia di dare risposte concrete – ha aggiunto Lollobrigida. La sua candidatura è la migliore possibile: Laura rappresenta la competenza unità alla legalità ed è la persona giusta per far rinascere Viterbo a partire dai suoi punti di forza, il turismo e l’Università.”

“Sarà proprio il turismo uno dei punti cardine del nostro programma, insieme alla riqualificazione del centro storico, dello spostamento degli uffici in centro, della lotta al degrado. Di cose da fare ce ne sono molte, ed io ho scelto di candidarmi proprio per questo: perché vedo nella politica la soluzione immediata dei problemi”. – ha concluso Laura Allegrini.

Fratelli d’Italia – Viterbo