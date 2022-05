Calcio, il punto sulla 27 giornata di promozione

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Viene promossa in eccellenza l’ Aurelio Antica Aurelio (68 punti) che davanti ai propri sostenitori batte 1-0 il Canale Monterano (32) con rete decisiva di Nicolò Rocchi e brinda con 3 giornata di anticipo. Cade in casa il Montefiascone (30) sconfitto 3-1 dal Tolfa (57) vantaggio falisco con Panichi, poi doppietta di Matteo Trincia e Simone Trincia. Ok il Nuovo Borgo san Martini (57) che batte 2-1 il Passoscuro (23) vantaggio locale con Moretti, pari ospite di Puca, Gabrielli nel finale risolve la situazione.

Ronciglione United (15) Fregene Maccarese (55) termina 0-5, per i locali che hanno concluso la gara in 9 uomini in rete Davi, Di Meglio, Mariani, Vaglica e Vio. Il Carbognano (45) batte 4-2 il Pianoscarano (18) in rete Scortichini (doppietta), Rosato, e Chesne per i padroni di casa. Santa Marinella (44) Athetic Soccer Academy (37) 1-1 in gol Scudi e Angeletti. Ok la Fulgur Tuscania (22) che supera 1-0 il Pescia Romana (35) Marcomeni decisivo. Borgo Palidoro (32) Sorianese (34) termina 2-1 Doppietta di Di Giovanni, Frugis accorcia per i cimini.