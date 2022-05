Serie D/F: Castelfidardo-Trastevere 0-1

Seconda vittoria consecutiva, la quarta nelle ultime cinque giornate per il Trastevere che sbanca Castelfidardo grazie ad un rigore di Fioretti e tiene momentaneamente aperto il campionato, in attesa del match della Recanatese in programma domani. Mazza opta per una difesa a tre, con Giordani, Pasqualoni e Tarantino, riproponendo dal primo minuto Fioretti in avanti.

Per i padroni di casa, alla disperata ricerca di punti per evitare i playout, esordio in panchina per mister Piccioni, terzo allenatore stagionale. I marchigiani partono forte e all’11’ Perkovic calta alto da buona posizione. Cinque minuti più tardi è Fermani a sfiorare il vantaggio ma sulla sua strada trova un grande intervento di Semprini. In chiusura di tempo c’è spazio ancora per due occasioni, una per parte: al 43′ Perkovic verticalizza per Braconi che, davanti alla porta, si fa ipnotizzare dal portiere e calcia alto. Sul rovesciamento di fronte Sannipoli chiama Demalija al primo intervento della gara. Castelfidardo che insiste anche nella ripresa, con Braconi pericoloso al 50′ e al 65′, ma nel primo caso sono di nuovo i guantoni di Semprini a negargli la gioia del gol mentre nel secondo la mira è imprecisa. La gara si sblocca al 70′: Sannipoli si avventa su un pallone vagante in area, Demalija lo travolge con un’uscita avventata e l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri non sbaglia Fioretti, che regala i tre punti agli amaranto. Nel finale il Castelfidardo non ha più la forza per creare ulteriori pericoli e il Trastevere può portare a casa una vittoria importante, soprattutto in chiave secondo posto.

CASTELFIDARDO – TRASETEVERE 0-1

MARCATORE: 25’st rig. Fioretti CASTELFIDIDARDO: Demalija, Murati (45’st Faraone), Daniello (32’st Baldoni), Baraboglia, Morganti, Marcelli, Cusimano, Fermani (27’st ‘Landi), Bracciatelli, Braconi (35’st Cvetkovs), Perkovic (23’ st Camara) A disp. Palombo, Fabiani, Fioravanti, Marckiwiecz. All. Piccioni TRASTEVERE: Semprini,Tarantino, Giordani, Pasqualoni, Cervoni, Sannipoli, Crescenzo (35’st Chinappi), Proia (21’st Calderoni), Laurenzi (37’st Lo Porto), Fioretti (42’st Bay), Lapenna (10’st Cats). A disp. D’Alessandro, Ilari, Chinappi, Madeddu, Santilli. All. Mazza ARBITRO: Marra di MantovaASSISTENTI: Bettami di Treviglio-Girgenti di Ferrara NOTE – Ammoniti Cervoni, Demalija, Calderoni. Angoli: 3-5. Recupero: 1’pt, 4’st