Ortoetruria-WeCOM Stella Azzurra VT: un successo che vale il primo posto per i playoff

NewTuscia – VITERBO / La grande vittoria

Una vittoria fortemente voluta e dai molteplici significati quella dell’Ortoetruria-WeCOM contro San

Paolo Ostiense: un risultato ottenuto con un’avversaria tra le migliori del girone e soprattutto la

conquista del primo posto assoluto nella classifica della griglia playoff per i biancostellati.

Un traguardo meritato che rende giustizia ad una squadra che ha saputo collezionare nel proprio

ruolino di marcia 15 vittorie su 16 nella regular season e 4 su 6 nella fase promozione.

La partita contro i romani, giocata in un PalaMalè con tanto pubblico, ha visto la Stella Azzurra VT

partire molto bene grazie ad una tripla in apertura di Pebole ed a 8 punti in sequenza di Rovere ai

quali rispondevano Amanti e Pedemonte. Ritmi molto alti con Price e Taurchini che riallungano per

i locali per il 19-14 dopo 10’.

Seconda frazione con San Paolo che prende le misure alla Stella e ricuce lo strappo optando per

una squadra più piccola, ma più veloce. Conte apre con un gioco da tre e Miscione insacca un paio

di tiri dall’arco. I biancoblu rispondono con Rovere e Pebole, ma ancora i due tiratori romani hanno

mani calde e metà gara si chiude con un 4/4 di Cittadini ai liberi che vale il 33 pari.

Fanciullo si fa sentire dai suoi e l’Ortoetruria-WeCOM ritorna in campo con la difesa delle migliori

occasioni. Pressing a tutto campo, raddoppi e ripartenze che lasciano agli avversari solo tre

canestri, con i viterbesi che allungano nuovamente grazie alle realizzazioni dalla carità frutto di

ottime penetrazioni di Cecchini e Rovere ed a 5 punti di Rubinetti che fissano la sirena del terzo

quarto sul 46 a 39.

Ultima frazione che vede i biancostellati in controllo per metà quarto che con una tripla ed un

contropiede di Rubinetti e due efficaci attacchi al ferro di Casanova si portano sul +12 (55-43). I

capitolini comunque non staccano la spina e grazie ad un eccellente Miscione si tengono a galla

nel punteggio portandosi sul 51-55. Canestro di Meroi al quale rispondono Conte e Pedemonte per

il -2. Cittadini fa 2/2 dalla lunetta e Meroi insacca la tripla del nuovo +5. La Stella alza nuovamente

i ritmi dalla difesa e San Paolo segna solo ai liberi. 5 punti consecutivi di Taurchini mettono la gara

in ghiaccio e sempre a cronometro fermo la gara si conclude sul 72-64 per i ragazzi della Tuscia.

Molto buon la partita di tutta la squadra che ha saputo sempre mantenere concentrazione, ritmi

elevati e concreto approccio mentale per tutti i 40’, applicando alla lettera le scelte del coach.

“Una vittoria meritata – afferma la dirigenza stellata – e soprattutto una grande soddisfazione per i

ragazzi aver conquistato il primo posto assoluto nella griglia playoff. Al di là del suo valore per i

futuri scontri diretti, un successo meritatissimo per un gruppo sino ad oggi impeccabile. Da

domenica prossima si ricomincia da zero, nella solita lotteria dei playoff dove si affrontano squadre

agguerrite e tutte in grado di poter giocare un ruolo da protagonista per il salto di categoria. Ma

oggi godiamoci quanto fino ad oggi fatto, pronti ad affrontare la fase finale con il massimo impegno

di tutti noi e dei sempre più numerosi tifosi che vorranno seguirci in questa nuova fatica”.

ORTOETRURIA-WeCOM STELLA AZZURRA VT 72: Price 4, Cittadini 6, Rogani, Navarra,

Cecchini 4, Taurchini 9, Pebole 8, Meroi 5, Rovere 21, Rubinetti 11, Piazzolla ne, Casanova 4;

Coach: U. Fanciullo, Ass.ti: J. Vitali, U. Cardoni

SAN PAOLO OSTIENSE 64: Pedemonte 14, Desideri, Pioggiarella, Miscione 21, Ballin 4, Loi 2,

Gentiloni ne, Conte 9, Amanti 8, Mori, Mastrelli 1, Ingrillì 1; Coach: C. Colella, Ass.ti: V. Carraro

Parziali: 19-14/ 14-19/ 13-6/ 26-25

Ufficio Stampa Pallacanestro Stella azzurra Viterbo