Nota stampa del senatore Francesco Battistoni – FI

Battistoni (FI): “Forza Italia ha scongiurato una nuova patrimoniale. Noi al governo anche per impedire aumento delle tasse”

“Non ci sarà nessun incremento di tassazione che potrà colpire i risparmi o la casa degli italiani. Rispetto alla riforma del catasto, grazie a Forza Italia, verrà eliminato ogni riferimento ai valori patrimoniali degli immobili, così le rendite verranno aggiornate secondo la normativa attualmente in vigore. Di fatto, abbiamo scongiurato una nuova patrimoniale”. Così, il senatore di Forza Italia Francesco Battistoni, Sottosegretario al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

“Ringrazio il Presidente Silvio Berlusconi ed il coordinatore nazionale Antonio Tajani per il grande impegno profuso in questa battaglia, condotta con determinazione e grande senso di responsabilità – scrive Battistoni –. Quando ci chiedono perché Forza Italia ha scelto di far parte del governo di unità nazionale, la risposta sta proprio in questo genere di azioni, tutte volte a salvaguardare l’interesse dei cittadini”.

“In ogni settore – conclude Battistoni –, stiamo dando contributi fattivi e risposte concrete. Il centrodestra di governo è questo: serietà e coerenza rispetto ai nostri valori ed i principi che hanno ispirato sempre la nostra attività politica”

