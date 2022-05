MODA e SOCIALE.Convegno Sala Rossa Castello Svevo di Barletta

Barletta – In occasione della prima Edizione della BARLETTA FASHION WEEK svoltasi dal 28 al 30 Aprile 2022 nel Castello Svevo di Barletta, il Direttore di MISS E MISTER MODA FASHION ITALIA #Antonio #Cirillo il Giorno 30 Aprile organizza il convegno “Violenza Sulle Donne una minaccia per la salute delle donne: riconoscere i segni della violenza”. Si parla di violenza di genere, un fenomeno complesso in costante aumento, che costituisce un problema di salute pubblica.

Relatore nella Sala Rossa del Castello Svevo di Barletta il CRIMINOLOGO, DOTT. Antonio Russo autore del libro Stalking sconfiggerlo si può edito da i Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno, che spiega:

Il periodo di lock-down dovuto alla pandemia, da una parte ha esacerbato il fenomeno della violenza di genere e dall’altra ha interrotto il complesso sistema di aiuto della vittima perché i sistemi sanitari hanno dovuto sacrificare i percorsi di accoglienza per affrontare l’emergenza sanitaria pandemica. Risulta ora necessario riprendere il percorso di formazione del personale sanitario per riconoscere la violenza di genere e aiutare la vittima e acquisire le specifiche competenze relazionali e professionali.

Nello specifico, questo evento è stato dedicato al riconoscimento dei markers identificativi del femminicidio, espressione massima della violenza di genere, e dei traumi oro facciali spesso mascherati e non attribuiti ad episodi di violenza.

Intervenuto al Convegno il Dott. Francesco Raponi di Roma, le Miss Chiara Ventrella e Daria Hasan, l ex Consigliere Comunale di Barletta #Stella #Mele, e GIuseppe Dipaola.

Ringraziamenti al Commissario Prefettizio Dott #Francesco #Alecci e alla Cittadinanza di Barletta per la massiccia collaborazione.

