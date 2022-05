Stella Azzurra. Una vittoria per il primato nel girone

NewTuscia – VITERBO – Gara molto importante quella di stasera perché chi uscirà vincente dal PalaMalè conquisterà il primato nel girone. Nella formula che quest’anno regola il campionato, le prime classificate di ogni raggruppamento saranno infatti inserite come principali teste di serie nella griglia playoff. Un risultato che al di là del valore connesso al posizionamento nella graduatoria riservata alle otto migliori che si contenderanno la promozione in serie B, rappresenterebbe anche un traguardo di prestigio a coronamento di una stagione sino ad oggi di grande livello.

A contendere alla Ortoetruria-WeCOM questo obiettivo è il San Paolo Ostiense, appaiato al primo posto in classifica con i biancostellati e protagonista sin qui di una grande stagione.

Squadra forte, di collaudata esperienza, formata da giocatori che si conoscono alla perfezione e che certamente rappresenta per la Stella un’avversaria di notevole valore.

“Siamo all’ultima partita della fase Promozione – dichiara coach Fanciullo – e grazie alle due belle prestazioni sui campi di Anzio e Frascati abbiamo già conquistato con anticipo l’accesso ai playoff. Ma sarebbe utilissimo anche riuscire a collocarsi più in alto possibile nella griglia della fase finale. All’andata San Paolo riusci’ a superarci grazie ad un’ottima prestazione, ma anche a lunghe pause che concedemmo per scarsa attenzione. Ai miei giocatori ho detto che certi errori non dovranno ripetersi e che per tutta la gara dovremmo cercare di imporre costantemente ritmi e gioco. Vorremmo presentarci al meglio ai playoff e per riuscirci servirà la giusta tattica, ma in particolare totale impegno fisico e mentale, unito al sostegno di tutto il nostro pubblico”.

Palla a due alle 18,30 sotto la direzione di Ciaccioni di Campagnano di Roma e Lilli di Ladispoli.

Ingresso gratuito.

Pallacanestro Stella Azzurra Viterbo