Scuola media Egidi. Conseguite le prime due certificazioni ICDL (Informatica)

L'ICDL (International Certificate of Digital Literacy) è una certificazione che ha lo scopo di attestare le conoscenze informatiche di base ed avanzate di un soggetto.

Giorgia e Leonardo sono stati i primi due studenti della scuola media Egidi di Viterbo a sostenere l’ultimo dei quattro esami necessari per ottenere la certificazione ICDL. É stata una grande soddisfazione aver raggiunto un traguardo fissato sin dall’inizio del corso ICDL. Ad onor del vero dobbo dire che la certificazione era uno tra i diversi obiettivi da raggiungere. Infatti l’intento del corso è fondamentalmente quello di educare i ragazzi ad una cultura digitale e non lasciare la formazione estemporanea alle singole persone. Una Cultura digitale intesa come bisogno di spessore concettuale, di profondità di analisi, di visione strategica che non si limiti alle pure competenze tecnologiche.

Per descrivere le attività svolte, anziché mettere in mostra una serie di pesanti e noiose delucidificazioni, ho pensato di chiedere direttamente ai protagonisti Giorgia e Leonardo e di rispondere dell’esperienza vissuta:

D. Per ottenere la certificazioni avete dovuto effettuare più di un esame?

L. – Per ottenere la certificazione base ho dovuto effettuare quattro esami.

G. – Si, esistono tre tipi di certificazione ed io ho dovuto sostenere quattro esami per ottenere la certificazione ICDL BASE.

D. Come e dove si svolgono gli esami?

G. – Gli esami vengono effettuati tramite un computer, sotto la supervisione di un professore esterno e si possono svolgere sia da scuola che da casa.

L. Gli esami si sono svolti a scuola in collegamento tramite una videoconferenza con il Test Center AICA dell’Istituto Tecnico Tecnologico L. Da Vinci di Viterbo, di cui il professor L. Cannarella è il responsabile. Al momento degli esami il professor Cannarella prende il controllo a distanza del computer con il quale si svolge l’esame, in modo da ispezionare e registrare tutto ciò che succede.

In cosa consiste l’esame?

G. – In tutto gli esami da sostenere sono sette, ma bastano quattro per la certificazione base: Computer Essentials che tratta dei concetti di base del computer, Online Essentials che spiega i fondamentali della rete internet, Word Processing per l’elaborazione dei testi e Spreadsheets per lavorare sui fogli elettronici per il calcolo e molto altro.

L. – Nell’esame ci sono due tipi di esercizi: quelli di teoria, sono domande chiuse e quelli di pratica in cui viene chiesto di svolgere una determinata azione.

Avete usato vari strumenti di apprendimento. Cosa si intende?

L. Si intende che ci sono diversi modi per appendere: la spiegazione del professore, lo studio sul libro o l’ebook, le simulazioni degli esami e la ricerca sul web.

G. – Durante il corso non ci sono state interrogazioni da parte dell’insegnante ma solo spiegazioni ed esercitazioni. È comunque necessario studiare ed esercitarsi anche a casa per acquisire dimestichezza con gli esercizi.

Che tipo di approccio allo studio è stato usato?

G. – Per prepararsi agli esami occorre esercitarsi molto con le simulazioni di esame, è anche molto importante l’aiuto di un insegnante che permette di comprendere argomenti che potrebbero risultare difficili. Durante le lezioni capitava spesso che la spiegazione potesse partire o dalle esercitazioni o dalle domande degli alunni. Personalmente ho anche trovato molto utile svolgere i test di apprendimento effettuando delle prove sui programmi che stavamo studiando.

L. – L’ approccio allo studio è stato simile a quello scolastico, anche se non ci sono vere e proprie interrogazioni ma esercitazioni singole o di gruppo, durante le quali molte volte si faceva il percorso inverso. Ossia si partiva dal test finale dove l’errore effettuato veniva analizzato sotto svariati aspetti, serviva a capire le caratteristiche del test, la tipologia delle domande per arrivare con più consapevolezza alle singole risposte.

Sarà utile in futuro questa certificazione?

L. – Sicuramente mi sarà molto utile tutto quello che ho imparato e la certificazione conseguita mi permetterà di accedere al corso avanzato. Spero inoltre che venga considerata alle scuole superiori.

G. – Ritengo che questa Certificazione sia un sistema valido e pratico per migliorare le mie conoscenze e capacità informatiche. Le conoscenze acquisite saranno molto utili per superare le varie difficoltà che potrei trovare nella scuola e nella vita quotidiana

Pensate di continuare ed ottenere altre certificazioni?

L. – Sicuramente sì, spero che ci sia presto il corso avanzato perchè mi piacerebbe imparare ad utilizzare altri programmi

G. – Si, mi piacerebbe completare il percorso di studi per ottenere la Certificazione ICDL FULL Standard.

Silvio Capitoni, insegnante presso la scuola media Egidi di Viterbo