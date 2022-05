8 maggio, festeggiamenti a San Martino al Cimino e a Fastello

NewTuscia – VITERBO – Domenica 8 maggio iniziative in programma a San Martino al Cimino per celebrare San Martino vescovo e a Fastello per Sant’Isidoro agricoltore.

Entrambi gli eventi hanno richiesto provvedimenti riguardanti la sosta e la circolazione veicolare. Nel dettaglio: a San Martino, alle ore 11,45 è prevista la processione per le vie del paese, con la statua del Santo patrono. A tal proposito, a partire dalle ore 9,30 fino a cessata necessità, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza del Duomo, via Borgovecchio, piazza Nazionale, via L. Cadorna, piazza M. Buratti, porta Viterbese, piazza Oberdan, piazza M. Buratti e via Doria. Dalle ore 11,45 è prevista l’interruzione del traffico veicolare durante il passaggio della processione nelle vie sopra citate (ord. n. 318 del 3-5-2022).

Per quanto riguarda Fastello, per consentire i festeggiamenti in onore di Sant’Isidoro, tra cui la processione religiosa, potrà essere interrotta la circolazione veicolare dalle ore 12 alle ore 12,30 lungo il seguente percorso: via santa Lucia Filippini, strada Fastello e strada Collina. Dalle ore 15 alle ore 19, nell’area antistante la chiesa di Santa L. Filippini (su strada Fastello), sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata (ord. n. 310 del 28-4-2022).

Le singole ordinanze emanate dalla polizia locale in occasione delle iniziative religiose sono consultabili sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it sezione albo pretorio.