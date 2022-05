Taglio del nastro per la mostra “Patriote d’Italia” promossa da FdI

NewTuscia – VITERBO – “Patriote d’Italia”: la mostra multimediale promossa dal Dipartimento Pari Opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili di Fratelli d’Italia, dedicata alle tante donne che si sono distinte per coraggio ed impegno verso la Patria, sbarca a Viterbo.

L’appuntamento per il taglio del nastro è per domani, sabato 7 maggio, alle ore 12, al comitato elettorale della candidata a sindaco Laura Allegrini di via della Palazzina a Viterbo.

Un percorso espositivo attraverso 22 pannelli che raccontano le storie di 50 donne che, dal Risorgimento ai giorni nostri, hanno lottato, anche sacrificandosi in nome dei valori dell’Italia.

All’inaugurazione prenderanno parte la candidata a sindaco Laura Allegrini e il deputato di FdI Mauro Rotelli.

Fratelli d’Italia Viterbo