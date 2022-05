Stefano Evangelista (Lega): “Buon lavoro a Roberto De Lorenzo, nuovo coordinatore della Lega a Ronciglione”

NewTuscia – RONCIGLIONE – Riceviamo e pubblichiamo.

Roberto De Lorenzo, già vice, è stato nominato coordinatore comunale di Ronciglione per la Lega. Un riconoscimento che premia l’attività sin qui svolta, e che sicuramente sarà il preludio per proficui risultati nel futuro.

A lui un sincero augurio di buon lavoro da parte di tutta la Lega che, come sempre, sarà anche al suo fianco per sostenerlo nelle sfide da affrontare sul territorio che rappresenta.

Stefano Evagelista

Responsabile provinciale Lega Salvini Premier