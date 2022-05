Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio, Italia del 07/05/2022

Viterbo

Sabato. Tempo asciutto con cieli poco nuvolosi al mattino, acquazzoni e temporali sparsi attesi al pomeriggio; in serata il tempo tornerà ad essere stabile con molte nubi irregolari. Temperature comprese tra +10°C e +21°C.

Domenica. Condizioni di tempo stabile al mattino con cieli nuvolosi, instabilità in aumento con temporali attesi al pomeriggio; in serata il tempo sarà asciutto con cieli per lo più nuvolosi. Temperature comprese tra +8°C e +21°C.

Lazio

Sabato. Tempo asciutto in mattinata con nubi sparse su tutto il Lazio; acquazzoni e temporali attesi nel pomeriggio su coste e zone interne. In serata il tempo tornerà stabile e i cieli saranno irregolarmente nuvolosi su tutti i settori

Domenica. Molte nubi compatte in mattinata su gran parte del territorio con tempo asciutto; piogge e temporali al pomeriggio specie sui settori interni della regione ma con locali sconfinamenti anche verso le coste. Fenomeni in generale esaurimento nel corso delle ore serali.

AL NORD



Deboli piogge al mattino con molte nubi su tutti i settori; al pomeriggio instabilità sui rilievi, con fenomeni intensi su Piemonte e Friuli, più asciutto su Emilia Romagna e Liguria. In serata ancora piogge su Piemonte, Lombardia, Trentino e Triveneto, variabilità asciutta altrove.



AL CENTRO

Al mattino precipitazioni sparse sulle regioni Adriatiche, poco o irregolarmente nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità su Toscana, Lazio e Abruzzo, variabilità asciutta sulle restanti zone. In serata residui fenomeni solo sull’Abruzzo, migliora altrove con nuvolosità irregolare.



AL SUD E SULLE ISOLE



Maltempo al mattino con piogge sparse su tutti i settori; molte nubi sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio ancora precipitazioni diffuse, a carattere temporalesco su Campania e Sicilia. In serata tempo in miglioramento specie su regioni peninsulari e Sardegna, ancora qualche pioggia su Calabria e Sicilia, con cieli coperti.



Temperature minime stabili o in calo; massime in rialzo al nord, in lieve calo al centro-sud.

