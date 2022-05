Notte Europea dei Musei anche all’Unitus

NewTuscia – VITERBO – Sabato 14 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei, il Sistema Museale di Ateneo e il Polo Bibliotecario umanistico – sociale dell’Università degli Studi della Tuscia organizzano alle ore 18:00 una visita guidata straordinaria allo spazio espositivo SMA e alla biblioteca.



Sarà un’occasione per visitare, al di fuori dei normali orari di apertura, i chiostri del complesso monumentale di S. Maria in Gradi, per ascoltare la storia del convento domenicano, conoscere le collezioni del patrimonio universitario e visitare gli splendidi locali, da poco restaurati, del Polo Bibliotecario di ateneo.



Prenotazione obbligatoria ai seguenti recapiti: 0761.357690