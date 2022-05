Investimenti nel Lazio: dove conviene?

NewTuscia – Per acquistare casa nel Lazio a scopo investimento quello attuale è un ottimo periodo, in quanto i prezzi medi degli immobili sono calati rispetto al 2021 e nel prossimo futuro potrebbero tornare a salire. Ora più che mai dunque vale la pena approfittarne, se l’obiettivo è quello di investire nel mattone, perché è decisamente più facile trovare delle ottime occasioni da far fruttare. Quali sono però le località ed i comuni del Lazio in cui conviene maggiormente acquistare casa oggi? Scopriamoli insieme.

# Ladispoli

Ladispoli è una delle località turistiche affacciate sul mare più interessanti del Lazio e merita dunque di essere presa in considerazione per un investimento nel mercato immobiliare. Si trova a due passi dalla Capitale e vanta un litorale davvero straordinario, molto apprezzato sia dai locali che soprattutto dai turisti. Se dunque l’obiettivo è quello di acquistare casa per poi proporla in affitto nei mesi estivi, Ladispoli è senza dubbio un’ottima località in cui cercare appartamenti. In quanto ai prezzi, siamo intorno ai 2.000 euro al metro quadro: si è registrato un lieve aumento rispetto al 2021 ma questo riguarda anche i canoni di locazione. È dunque possibile ottenere un’ottima rendita proponendo in affitto una casa a Ladispoli.

# Santa Marinella

Poco più a nord rispetto a Ladispoli troviamo la località turistica di Santa Marinella, altrettanto interessante per coloro che intendono investire nel mattone mettendo a rendita un appartamento collocato sul litorale laziale. Qui troviamo un centro balneare moderno ed attrezzato: perfetto per coloro che vogliono trascorrere una vacanza al mare nel pieno del relax e del lusso. I prezzi degli appartamento sono simili a quelli di Ladispoli, così come i canoni di locazione medi.

# Roma

Per chi vuole compiere un investimento nel mercato immobiliare del Lazio ma non è interessato al turismo estivo, Roma continua ad essere la piazza per eccellenza. Nella Capitale si trovano immobili di qualsiasi tipologia e metratura, a prezzi che variano notevolmente anche perché parliamo di una città enorme e tutto dipende spesso dalla zona. Quel che è certo è che se lo scopo è quello di mettere a rendita una casa, proponendola in affitto anche per lunghi periodi di tempo, a Roma si trovano moltissimi lavoratori, studenti, uomini d’affari interessati a prendere in locazione un appartamento. L’unico neo, che non ci si può permettere di sottovalutare, riguarda il prezzo che è salito in questi ultimi anni nella Capitale. Per non parlare poi di tutti i fattori sui quali bisogna prestare attenzione: presenza del posto auto privato, vicinanza ai servizi, ecc.

# Velletri

Una validissima alternativa a Roma è Velletri, che si trova a sud della Capitale e vanta un mercato immobiliare decisamente interessante per via dei prezzi. Le case in vendita a Velletri sono diverse, ma sono anche parecchi coloro che cercano un appartamento proprio in questa zona, considerata strategica per chi lavora a Roma o comunque nei dintorni. Inutile dire che per acquistare casa qui si spende decisamente meno, mentre il guadagno che si può ottenere dall’affitto non è poi così tanto inferiore rispetto alle altre zone del Lazio.