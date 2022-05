Fermana-Viterbese, i convocati

NewTuscia – VITERBO – Sono 19 i calciatori convocati da mister Dal Canto per Fermana-Viterbese, gara valida per l’andata dei playout del girone B di Lega Pro che si disputerà domani, alle ore 17.30, presso lo stadio “Bruno Recchioni” di Fermo. Tornano Martinelli e Volpicelli, out gli infortunati Iuliano e Polito. Di seguito l’elenco completo:

Portieri

Bisogno, Fumagalli

Difensori

D’Ambrosio, Marenco, Martinelli, Pavlev, Ricci, Semenzato, Urso

Centrocampisti

Adopo, Alberico, Calcagni, D’Uffizi, Maffei, Megelaitis, Mungo

Attaccanti

Bianchimano, Polidori, Volpicelli



US Viterbese 1908