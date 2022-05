Aggredito da 4 giovani al Sacrario

NewTuscia – VITERBO – ieri, nelle vie del centro storico di Viterbo, un uomo di circa 40 anni è stato aggredito in serata, intorno alle 19.00, da 4 giovani, non si sa ancora se maggiorenni o meno. E’ stato colpito nella zona del Sacrario, inutile il tentativo di seguire gli aggressori di cui avrebbe poi perso le tracce in via dell’Orologio Vecchio.

Giorni fa, fra i 5, ci sarebbe stata una lite a causa, sembrerebbe, di una pallonata tirata dal figlio del 40enne e finita per errore sui ragazzi.

Sul posto presenti gli agenti della volante che indagheranno sulla vicenda che ha portato l’uomo aggredito in ospedale.