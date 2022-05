Active Network Futsal a Campobasso

NewTuscia – VITERBO – Ultimo turno di campionato, domani alle 16.00, per l’Active Network Futsal che sarà di scena a Campobasso. Destino già segnato per i viterbesi che si sono aggiudicati il primo posto matematico la scorsa settimana al Palacus, grazie alla vittoria sul Benevento. Posizione di classifica ancora da decidere per i padroni di casa del Cus Molise.

“La competizione va onorata al meglio. Andiamo lì per giocare la nostra partita con rispetto per il campionato. Arriveremo in Molise con serietà e professionalità”, queste le parole di Mister David Ceppi alla vigilia dell’incontro. Al termine della regular season, l’Active Network Futsal, tornerà ad allenarsi in vista delle partite play off in programma il 21 e 28 maggio. Il sorteggio ha deciso: si giocherà con la vincente del girone A. Andata al Palacus e ritorno in trasferta. La vittoria significherebbe la promozione in Serie A. La sconfitta lascerebbe una seconda possibilità: la sfida del 4 giugno a Salsomaggiore.