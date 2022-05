Concluso Corso di produzione audiovisiva all’ITT Leonardo da Vinci

NewTuscia – VITERBO – Si è concluso giovedì 4 maggio presso l’ITT Leonardo da Vinci di Viterbo il Corso di produzione audiovisiva. Il corso, che si organizza da oltre cinque anni, è dedicato agli studenti dell’Istituto all’evento che ha completato il percorso è stato ospite d’onore Luca Poldelmengo.

Lo sceneggiatore del thriller “Bastardi a mano armata” ha infatti partecipato alla proiezione del film insieme a tutto il Team, il Dirigente scolastico Prof. Luca Damiani ed i docenti Angelo Gigliotti e Francesco Salerno.

Al termine della visione è seguito un dibattito sul film e sul cinema in generale, durante il quale gli studenti hanno rivolto a Poldelmengo domande sulla scrittura e sui processi di produzione della fiction.

L’evento si inserisce nel percorso didattico ideato dal Prof. Angelo Gigliotti, ideatore e direttore del corso, che prevede la visione critica di opere di fiction con particolare attenzione alle varie fasi del processo. Dopo aver affrontato la parte teorica durante le lezioni pomeridiane ed aver applicato le tecniche apprese attraverso la produzione di un cortometraggio, gli studenti hanno avuto l’occasione di poter conoscere, attraverso la testimonianza di un professionista del settore, la realtà della fiction cinematografica attraverso la visione di un prodotto italiano. L’intervento conclusivo è in linea con il taglio del corso, che si propone di insegnare i rudimenti del linguaggio audiovisivo attraverso i generi cinematografici sicuramente più accattivanti e fruibili per il pubblico di adolescenti che compongono il team. Il modo migliore per ritornare finalmente al cinema, insieme, dopo due anni di pandemia, isolamento e piattaforme streaming.

E’ possibile visionare i lavori sviluppati dal gruppo nel corso degli anni sul canale video https://www.youtube.com/ITTTV, il gruppo oltre alla realizzazione dei corti si occupa anche delle riprese degli eventi che l’Istituto organizza