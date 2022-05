NewTuscia – TARQUINIA – Riceviamo e pubblichiamo. L’Istituto Paritario San Benedetto di Tarquinia, su invito del Ministero dell’Istruzione, ha portato il proprio contributo partecipando all’iniziativa on line ‘Uno Spazio tra Salute e Sicurezza 2022’ dedicata alle scuole secondarie di secondo grado promossa da ASI –Agenzia Spaziale Italiana.

In occasione della Giornata Mondiale della sicurezza il 2’ liceo Scienze Umane dell’Istituto ha inviato un elaborato audio-video sul tema ‘ la sicurezza come dimensione etica del lavoro e della cittadinanza’ puntando l’attenzione sull’alternanza scuola-lavoro.

Il coinvolgimento della classe è stato interessante per la produzione di un contenuto che partendo dalla normativa riflette l’attenzione sulle opportunità che i ragazzi delle scuole superiori possono avere conciliando l’offerta di formazione somministrata dalla scuola con occasioni di conoscenza del mondo del lavoro.

E’ proprio la conoscenza dell’alternanza che indirizza il focus sulla necessaria sicurezza che i diversi ambienti debbono poter avere come denominatore comune.

Ad una scuola sicura deve corrispondere la sicurezza sui luoghi di lavoro, che deve guardare alle risorse umane come integrazione e valore aggiunto per le imprese. Quindi non numeri finalizzati solo ad incrementare il reddito aziendale bensì persone degne di attenzione per la capacità di essere parte essenziale dei processi produttivi.

La dirigente della Scuola, Professoressa Maria Grazia Catone, sottolinea come “la sequenza tragica di incidenti mortali sul lavoro, dalla ripresa delle attività dopo le fasi acute della pandemia, desti allarme sociale”.

“molti di questi incidenti sarebbero evitabili con una corretta organizzazione del lavoro, con pratiche concrete di valutazione e gestione dei rischi,con una formazione professionale mirata ai rischi specifici legati alla mansione così pure con l’eliminazione del precariato del lavoro”.

Necessario, comunica la dirigente,offrire conoscenza agli studenti sul tema della salute e sicurezza, sensibilizzarli e invitarli a riflettere sui problemi connessi rientra tra i compiti primari della Scuola.

L’elaborato audio video prodotto dal 2’ Liceo Scienze Umane sarà inserito nel sito della scuola:

w.w.w.sanbenedetto.tarquinia.com.