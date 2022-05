Luce Nuova sui fatti a 30 puntate. Si parla di elezioni a Viterbo, Sgarbi, Tuscia in Fiore, Concerto Primo Maggio e Maria Giovanna Elmi

NewTuscia – VITERBO – La seconda edizione di “Luce Nuova sui fatti” arriva a quota 30 puntate! Un cammino partito il 23 settembre scorso e che ha portato il nostro format ad essere seguito da migliaia e migliaia di tele e webspettatori in tutta la Tuscia ed il Lazio ma non solo. Le collaborazioni del programma, attive in tutta Italia, hanno portato i contenuti di cronaca nazionale, spettacolo e tematici ad essere visti da nord a sud del Paese. In questa 30° puntata si torna a parlare di politica con un’intervista esclusiva all’On. Vittorio Sgarbi che, a Viterbo, appoggia con la sua lista Rinascimento la candidatura a Sindaco di Chiara Frontini. Insieme a lui sarà ospite per la parte politica il candidato Sindaco per “Sinistra per Viterbo” Carlo D’Ubaldo.



Conducono Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni con l’opinionista fisso Stefano Stefanini.

Per la parte economica si parlerà di turismo con il sindaco di Bagnoregio Luca Profili che commenterà gli ennesimi boom di turisti a Civita e di economia provinciale e regionale con il segretario generale della Camera di Commercio di Rieti/Viterbo, Francesco Monzillo. In particolare si parlerà del nuovo decreto del

Governo, del caro energetico e dell’attività camerale per sostenere le imprese dell’alto Lazio.



La parte degli eventi sarà dedicata a “Tuscia in Fiore”, la manifestazione itinerante nella Tuscia che ha riscosso un grande successo di presenze e critica: saranno in studio Giulio Della Rocca, ideatore e coordinatore di “Tuscia in Fiore” e Nuccio Chiossi, vicepresidente dell’associazione culturale che gestisce l’evento.



Per lo spettacolo speciale su Maria Giovanna Elmi, collaboratrice Vip di “Luce Nuova sui fatti” nella rubrica “La nave volante”, riproposizione de “Il Dirigibile”, trasmissione di fine anni Settanta che la vide protagonista con Mal. L’ex conduttrice Rai ha condotto al teatro Secci di Terni l’evento artistico “Dillo alla danza” con l’autore Rai Fabrizio Silvestri. Focus anche sul concerto del Primo Maggio di piazza San Giovanni a Roma con le interviste di Arianna Cigni e immagini esclusive della kermesse. Sempre l’arte protagonista con l’intervista al fotografo Claudio Donati, autore delle istantanee a varie persone in mostra fino al 6 giugno

a Roma con l’organizzazione dell’associazione Oroincentri.

Partono, in questa 30° puntata, le due nuove rubriche “Insieme…si può” di Doriana Giacomelli e “Love. La posta del cuore” di Fabiola Catalani. La prima rubrica sarà uno spazio fisso due volte al mese dedicato agli animali ed a temi come le adozioni, il loro benessere e le pratiche per il rispetto del loro habitat, mentre la seconda darà brevi consigli settimanali a chi ha problemi di cuore o chiede consigli su temi legati ai sentimenti ed alla vita di coppia. Sarà ospite della prima puntata di “Insieme…si può” Luisa dell’associazione “Mifidodifido” di Viterbo.



Per le rubriche tematiche sarà la volta di “Dalla Tuscia a Miami” di Pety Rashkova, “Tuscia tour” di Giuseppe Rescifina e “Sociologia della violenza” di Valentina Cipollone.



L’appuntamento è per giovedì 5 maggio alle 21 (ed in replica venerdì 6 maggio alle 14.30) per la 30° puntata di “Luce Nuova sui fatti”, che andrà in onda su Tele Lazio Nord (canali 94, 629, 848 Dtt e 5629 Sky), su Tro1 (canale 71 Dtt, il giovedì alle 22) e Tro2

(canale 273 del Dtt, il lunedì alle 12 ed il martedì alle 16.45) sull’Umbria e visibile a Orte, Roma nord, valle del Nera (Comune di Terni) e i paesi di Soriano nel Cimino, Bassano in Teverina, Vasanello e Civita Castellana.

