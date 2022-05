Domani Brando Benifei sarà a Viterbo con i Giovani Democratici

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Domani sera alle 19:00 i Giovani Democratici daranno vita a un’iniziativa di confronto dal titolo “Uno sguardo all’Europa”. Ospite speciale dell’iniziativa sarà Brando Benifei, il Capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo. Insieme a Benifei è prevista anche la presenza della candidata Sindaca Alessandra Troncarelli.

L’iniziativa avrà luogo al Bistrot del Teatro e sarà un’occasione per ragionare delle prospettive del percorso di integrazione europeo alla luce dei recenti risvolti internazionali, dalla guerra in Ucraina alla vittoria di Emmanuel Macron alla Presidenza della Repubblica Francese.

L’attuale momento storico ci consegna la consapevolezza che l’integrazione e la sintonia tra gli stati dell’Unione rappresentano l’unica strada possibile per affrontare le sfide del presente.

E’ stata infatti l’unità tra gli stati che ha permesso all’Europa di reagire in maniera forte alla crisi pandemica e sarà un’Unione sempre più forte l’unica strada possibile per affrontare le grandi sfide del del nostro tempo. Il cambiamento climatico, la rivoluzione tecnologica, le migrazioni e le guerre sono infatti temi di dimensione globale, che hanno un impatto diretto nella vita di ogni cittadino e che possono essere affrontati solamente in chiave Europea.

Per questo oggi ragionare delle prospettive dell’Unione Europea assume un significato importante e carica chi ha sempre combattuto per un’Europa più unita, di una responsabilità rinnovata.

Portare una discussione del genere a Viterbo significa renderla accessibile, permettendo a tutti di interessarsi e di contribuire a immaginare l’Europa del futuro. Per quanti vorranno contribuire partecipando, sarà possibile prendere parte liberamente all’iniziativa che avrà luogo domani alle 19:00 presso il Bistrot del Teatro