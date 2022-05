Ciclismo, a Vetralla il memorial “Sanetti-Faraglia”

NewTuscia – VETRALLA – È ormai tutto pronto per la gara ciclistica che domenica 22 maggio prenderà il via a Cura di Vetralla, presso piazza Bellucci. Parliamo del 2° memorial “Nonno” Bruno Sanetti e 2° memorial “Il Colonnello” Giuseppe Faraglia. I due grandi amici verranno ricordati attraverso ciò che tanto hanno amato in vita, una competizione di ciclismo su strada.

La gara rientra nel Campionato Regionale strada AiCS Lazio ed è riservata ai cicloamatori tesserati all’AiCS, alla F.C.I. o agli E.P.S. che abbiano sottoscritto la convenzione con la F.C.I. in regola con il tesseramento per l’anno 2022.

IL PERCORSO

Il ritrovo è previsto a Cura di Vetralla, presso il Bar 77 in via Zaccani, dalle ore 7:00 alle 8:15. La partenza è fissata per le ore 8:30 da piazza Bellucci. Il percorso è di 69,4 chilometri e si snoda da piazza M. Bellucci su strada statale Cassia 2, quindi via Blera, strada provinciale 41 Blerana, di nuovo via Blera e al bivio via Blera/sc Quercete si va a sinistra direzione Barbarano, poi SP 42, Barbarano Romano, SP 42 Barbaranese, SP 41 Blerana, via Marconi, via Umberto I e SP 41 Blerana. Infine, al termine del circuito: SP 41 Blerana, via Blera, via della Crocetta e via Valle Calandrella.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

È obbligatoria la pre-iscrizione. La chiusura delle iscrizioni è fissata alle ore 15:00 del giorno 20 maggio 2022. Non sarà possibile iscriversi la mattina della gara. È possibile iscriversi inviando copia della tessera 2022, del certificato medico e del pagamento nei seguenti modi: tramite mail all’indirizzo bruno.sanetti@vigilfuoco.it oppure tramite Whatsapp al numero 3383017672. La quota di iscrizio è di 20 €uro. Il pagamento va intestato a A.S.D. Sanetti Sport Amici dei Vigili del Fuoco con causale “Iscrizione gara mem. Sanetti” al seguente IBAN IT66B0832773350000000030021

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme previste per il contrasto al Covid-19 che saranno in vigore il giorno della gara.

Saranno premiati i primi 5 di ciascuna delle seguenti categorie: ELMT, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, Donne (categoria unica).

Vige il regolamento AiCS