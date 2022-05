Centro sociale Pilastro: il progetto Senior porta 7 iscritti in Grecia gratuitamente

NewTuscia – VITERBO – Grazie al “Progetto SENIOR” finanziato completamente dall’unione europea, 7 soci del nostro centro sociale potranno usufruire di un viaggio in Grecia.

Il tutto avverrà affinché potranno vedere quali sono le attività che vengono svolte in altri centri sociali esteri. Il periodo in cui si svolgerà il gemellaggio sarà dal 22 al 26 maggio 2022 completamente gratuito (viaggio in aereo, vitto ed alloggio).



Insieme a loro, ci sarà la “nostra” Doriana poiché è lei che tramite l’associazione ProMETEUS ha presentato il progetto ed un’interprete/ responsabile dell’Associazione stessa.



Per poter partecipare è indispensabile aver compiuto 65 anni e che si sia rinnovato il tesseramento al centro sociale Pilastro nell’anno in corso. Semmai ci fossero numerose richieste…si procederà all’estrazione pubblica durante la festa della mamma che si terrà il pom del 7 maggio presso i locali del centro stesso.



Chi è interessato/a può contattare direttamente Doriana Giacomelli e per ulteriori informazioni.



Centro Sociale Pilastro