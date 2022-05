Alessandra Troncarelli al convegno ‘Democratiche e progressiste, le città che vogliamo’

NewTuscia – VITERBO – “Le donne possono essere artifici del cambiamento e dello sviluppo del Paese al pari di un uomo. La loro competenza, esperienza, passione sono alla base della buona politica, che traduce le idee in progetti concreti per la crescita dei territori”. Questo il commento di Alessandra Troncarelli, Assessore regionale alle Politiche Sociali e candidata sindaco alle prossime elezioni comunali per la città di Viterbo, al termine del convegno ‘Democratiche e progressiste, le città che vogliamo’, che si è svolto questa mattina alla sede del Partito Nazionale del Pd.

Un incontro promosso dal segretario del Pd Enrico Letta per presentare le candidate del centrosinistra alla guida dei Comuni capoluogo nelle prossime elezioni amministrative. A coordinare l’iniziativa il Responsabile Enti Locali Francesco Boccia, la responsabile Pari opportunità e Portavoce della Conferenza delle Donne democratiche Cecilia D’Elia.

“Il mio impegno, grazie anche alla fiducia accordata dal partito, sarà quello di ascoltare i cittadini e le loro istanze, aiutando la città di Viterbo a promuovere le potenzialità che le sono proprie mediante una programmazione e pianificazione che parte dal confronto e dal dialogo diretto con il cittadino – aggiunge Alessandra Troncarelli -. La sfida sarà anche quella di investire i fondi del Pnrr e quelli europei in maniera lungimirante per dare vita a nuove opportunità di crescita del territorio sotto tutti i punti di vista. Un traguardo possibile con una squadra che punta al pragmatismo e con una politica che non è calata dall’alto, ma che lavora insieme ai cittadini per fare realmente la differenza”.

“Sono particolarmente orgogliosa di aver preso parte a questo appuntamento insieme a tante colleghe che ogni giorno, con il loro impegno, dimostrano quanto in politica la presenza delle donne possa essere la strada per un nuovo sguardo sul sociale, sulla cultura, sull’economia, sulla società – afferma Troncarelli -.Ancora una volta il Partito Democratico è al fianco delle donne ed è pronto ad investire sulla leadership femminile”.

Alessandra Troncarelli