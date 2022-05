Al via il progetto scuola-sport per gli studenti dell’Infanzia e della Primaria di Montalto

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – L’Istituto Comprensivo Statale di Montalto di Castro e l’assessorato allo Sport hanno avviato il 2 maggio un progetto in cui sono coinvolti gli alunni delle scuole dell’infanzia e Prima di Montalto e Pescia. Il progetto è volto al potenziamento dell’attività motoria tramite l’intervento di esperti esterni debitamente formati e permettere agli alunni di avere un primo approccio alle varie discipline sportive, oltre ad un valido supporto allo sviluppo motorio di base. Nelle ore destinate al progetto sono sempre presenti anche i docenti curriculari. «Il programma – spiega l’assessore allo sport e alle politiche giovanili Giovanni Corona – ha una durata di tre settimane e si svolge sia nelle scuole che al palazzetto dello sport. Ringrazio sentitamente la dirigente scolastica Laura Piroli per la disponibilità e la collaborazione all’avvio di questo importante progetto che mette al centro la crescita sportiva, l’integrazione e la socializzazione dei nostri ragazzi.

Grazie alla delegata alla pubblica istruzione Ornella Stefanelli con la quale abbiamo lavorato in sinergia anche con il supporto della vicepreside Marzia Viola. Il ringraziamento più grande va alle associazioni di Montalto e Pescia: Polisportiva Montalto-Sezione Karate, atletica, basket, ritmica, artistica; Asd Centro Studio Danza, Asd Sport Mix Due, Asd Nuova Pescia Romana 2004, Asd Max Gym, Asd Montalto Volley, che hanno aderito a titolo gratuito dimostrando amore per il paese e per i nostri giovani».