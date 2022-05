Viterbo. Presentazione candidature elezioni amministrative

NewTuscia – VITERBO – Al fine di garantire l’immediato rilascio, entro 24 ore dalla richiesta, dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, nonché per gli altri adempimenti connessi alla presentazione delle liste e delle candidature per le elezioni amministrative, gli uffici del Comune di Viterbo preposti al servizio resteranno aperti ininterrottamente venerdì 13 e sabato 14 maggio negli orari previsti per la presentazione stessa (e quindi dalle ore 8 alle ore 20 di venerdì 13 e dalle ore 8 alle ore 12 di sabato 14 maggio), nonché nei giorni immediatamente precedenti, ovvero martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 maggio, dalle ore 8 fino alle ore 18.

Per informazioni: elettorale@comune.viterbo.it – elettorale@pec.comuneviterbo.it – tel. 0761 348 603 – www.comune.viterbo.it (home page).