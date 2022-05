Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio, Italia del 04/05/2022

Viterbo

Tempo asciutto nelle ore diurne con molte nubi irregolari al mattino, instabilità in aumento con possibilità di piogge o acquazzoni sparsi nel corso del pomeriggio; in serata le condizioni del tempo saranno stabili con cieli generalmente poco nuvolosi.

Lazio

Molte nubi irregolari al mattino su tutto il Lazio, ma con tempo asciutto; nelle ore pomeridiane instabilità in aumento con piogge e temporali che interesseranno i settori interni, mentre sulla costa il tempo si manterrà asciutto. Fenomeni in generale esaurimento nelle ore serali.

AL NORD



Molte nuvole al mattino sulle regioni settentrionali con locali piogge sulle zone alpine e prealpine, più asciutto altrove. Instabilità in aumento al pomeriggio sui rilievi con acquazzoni e temporali sparsi, in locale sconfinamento anche sulle pianure adiacenti. Residue fenomeni in serata al Nord-Ovest, variabilità asciutta altrove.

AL CENTRO

Nuvolosità irregolare al mattino al Centro ma senza fenomeni di rilievo associati. Instabilità in aumento al pomeriggio con piogge e acquazzoni sparsi possibili sulle zone interne, più asciutto altrove. Migliora ovunque in serata.

AL SUD E SULLE ISOLE



Tempo stabile al mattino sulle regioni del Sud con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Possibilità di locali piogge o temporali sparsi al pomeriggio sui settori interni Peninsulari e della Sicilia, più asciutto altrove. Tempo asciutto in serata salvo piogge in arrivo sulla Sardegna.

Temperature minime in generale rialzo, massime stazionarie o in lieve calo al Nord e in aumento altrove.

