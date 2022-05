ll Comune di Vasanello acquista un nuovo scuolabus

NewTuscia – VASANELLO – Un nuovo scuolabus è stato acquistato, in questi giorni, dal Comune di Vasanello.

Un mezzo atteso da lungo tempo, considerata la vetusta età del precedente e gli inevitabili guasti correlati che, negli ultimi tempi, stavano diventando sempre più frequenti.

“L’amministrazione comunale già da tempo aveva in programma l’acquisto di un mezzo per il trasporto degli studenti ed ora, finalmente, questo si è concretizzato – ha dichiarato il sindaco Vestri – Il nostro comune nel corso degli anni ha investito molto sulla sicurezza degli studenti, in particolare sugli edifici scolastici rendendoli confortevoli, accoglienti ed in linea con tutti gli standard di efficientamento energetico.

Per noi la scuola ha sempre occupato il primo posto all’interno della programmazione politico-amministrativa e, accanto agli investimenti importanti compiuti nell’edilizia scolastica, si collocano anche iniziative di natura diversa ma strettamente connessa, come appunto, il recente scuolabus.

Il mezzo si avvale di tutte le tecnologie all’avanguardia esistenti e ci permette di continuare a gestire in maniera diretta il servizio di trasporto scolastico grazie all’impiego del nostro personale, rispondendo alle esigenze degli alunni e delle loro famiglie, in un’ottica di attenzione ai ragazzi e alla tutela del diritto allo studio”.