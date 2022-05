Laura Allegrini: “Da Poggio Giudio inizia la valorizzazione delle aree archeologiche comunali di Viterbo”￼

NewTuscia – VITERBO – “Finalmente ripresi questa mattina i lavori al parcheggio di Largo dei Cavalieri del Santo Sepolcro: non più un solo ingresso da Via San Paolo, ma uno ulteriore su strada Bagni”, così Laura Allegrini annuncia l’attesa ripresa dei lavori.



“Una opportunità non soltanto per la fruibilità e la sicurezza della viabilità dell’area in questione, ma anche per la riqualificazione della zona..

Questi lavori da me fortemente voluti prevedono infatti oltre al completamento dell’ interramento del fosso , l’asfaltatura e l’ apertura di un nuovo accesso da Strada Bagni.



Questo e’ molto importante per la regolamentazione dell’ ingresso al parcheggio ma anche per la accessibilità a Poggio Giudio.



La creazione di infrastrutture per la connessione con l’area di Poggio Giudio (attraversamento e semaforo) consentirà di valorizzare finalmente una zona di inestimabile valore archeologico a ridosso della città, fino ad ora non compiutamente utilizzata dal punto di vista turistico.