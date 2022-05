NewTuscia – VITERBO – Venerdi 6 maggio 2022 alle ore 18.00, presso la Sala Conferenze “Francesco Grossi” delle Terme dei Papi si svolgerà la Tavola Rotonda: “La Vita che nasce costruisce il Futuro”, organizzato

dal Popolo della Famiglia, nell’ambito del suo programma specifico per la valorizzazione della Famiglia e per lanciare l’allarme sul pericolo che il crollo delle nascite costituisce, in particolare, per la società e la cultura italiana.

Il relatore principale, il Sociologo Giuliano Guzzo, da Trento, mostrerà, con gli ultimi dati, le conseguenze sociali, economiche e culturali che il declino delle nascite, specialmente in Italia, rappresenta per l’intera società. Interverranno ad illustrare i vari aspetti dell’argomento: la Senatrice Isabella Rauti, responsabile Famiglia e Valori non negoziabile di Fratelli d’Italia, la Presidente del Movimento della Vita di Viterbo Adriana Arrieta.

Alessandra Triglia del Popolo della Famiglia illustrerà le politiche necessarie per contrastare la Denatalità.

I lavori saranno introdotti da Paolo Baldasarre, Responsabile Provinciale del Popolo della Famiglia, con il saluto del Candidato Sindaco al Comune di Viterbo: Laura Allegrini che ha condiviso appieno le proposte del Popolo della Famiglia per il Comune di Viterbo con un impegno a sostenere la natalità nella prossima amministrazione agevolando la costituzione di nuove famiglie che possano far nascere nuove vite e introducendo meccanismi per sostenere soprattutto le famiglie numerose.

Moderatore sarà il Coordinatore regionale del Popolo della Famiglia Massimo Boschi e concluderà i lavori il Vicepresidente nazionale del Popolo della Famiglia Nicola Di Matteo.