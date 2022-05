Il Punto sulla 32° giornata di serie D

GIRONE E: Ok la capolista San Donato (75 punti) che batte di misura 1-0 lo Scandicci (39), per la compagine di Indiani gol vittoria di Noccioli. Il Poggibonsi (70) passa 4-0 sul terreno della Pro Livorno (20), in rete Toccano autore di una tripletta, Vostri chiude il match.



L’ Arezzo (61) supera 2-1 il Cannara (23), ospiti avanti con Myrtollari, Van Der Velden sigla il pari, Perdano sigla il vantaggio. Il Follonica Gavorrano (57) batte 2-0 l’ Unipomezia (30), doppietta di Giustarini nel finale. La Pianese (53) sbanca 3-0 Triferno Lerchi (40), in rete Taschini (doppietta) Folino sigla il tris.



Foligno (32) Lornano Badesse (51) termina 3-3: per i locali in rete Valentini (doppietta), Settimi, per gli ospiti Lucatti (doppietta) e Cecconi. Montespaccato (40) batte 3-1 lo Sporting Triestina (46) e fa un balzo in avanti verso la salvezza: in rete Cali, Bosi, e Maurizi, per gli ospiti Esoussi.



Ko indolore per la Flaminia (46) che perde 2-1 contro la Sangiovannese (37): primo tempo a favore dei locali che si portano sul 2-0 con reti di Baldesi e Polo, e altre azioni non sfruttate, nella ripresa gli uomini di Nofri reagiscono e dimezzano lo svantaggio con Ingetolli.



Tre punti importanti per Cascina (40) che nello scontro salvezza batte 2-1 il Rieti (34), vantaggio ospite con autorete di Biagioni, Giani e Mencagli nella ripresa ribaltano la situazione.