Calcio, il punto sulla 22 giornata di 1 categoria￼

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – GIRONE A: Sale in promozione con ben 4 turni di anticpo il Tarquinia (53 punti) che passa 2-0 sul terreno dell’ Atletico Cimina (31) in rete Raffaelli e Barcaroli, e torna a disputare un campionato di promozione da dove mancava da un ventennio. Castel S. Elia (37) Atletico Capranica (39) termina 1-1 Patrizi a segno per i locali, Mevhilli per gli ospiti. Allumiere (30) Valentano (39) termina 1-1 Chistol per i locali, Cisterna per gli ospiti. Sporting Bagnoregio (12) Fortitudo Nepi (36) 0-1 Salvatori in rete.Il Vetralla (25) batte 2-1 il San Lorenzo Nuovo (34) in rete Mengalli e Aquilani per i locali, Rubeca per gli ospiti. Vicus Ronciglione Bagnaia (15) termina 0-0. Infine Bagnaia (15) Cura (22) 1-0 in gol Petretti.

GIRONE C:

Soratte (36 punti) Real San Basilio (66) 1-3.Castelnovese (19) Sporting Tanas (48) 0-4. Football Jus (26) Trevignano (43) 1-4. Isola Farnese la Storta (40) Real Campagnano (35) 1-2. Anguillara (30) III Municipio (31) 1-1. il Jfc Civita Castellana (20) pareggia 0-0 contro il Prima Porta Saxa Rubra (9). Cesano (17) Formello (11) 1-0.