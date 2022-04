Ultimo match ufficiale della stagione per la Domus Mulieris

NewTuscia – VITERBO – Tutto pronto ormai per l’ultimo impegno ufficiale della stagione in casa Domus Mulieris. In questa domenica pomeriggio, infatti, le ragazze allenate da coach Carlo Scaramuccia ospiteranno al PalaMalè la Ceprini Orvieto nel quarto turno di ritorno della Poule Salvezza di serie B; una sfida che non ha alcun significato per la classifica, con le viterbesi bravissime a conquistarsi in anticipo la permanenza nella categoria grazie al terzo posto finale e le umbre che, al contrario, dovranno giocarsi le proprie chances nei playout insieme ad altre tre formazioni che saranno Frascati, Rieti e Smit Roma.

Facile immaginare che, nonostante il clima da “rompete le righe” e una tensione agonistica che non sarà la stessa di un match ad eliminazione diretta, nessuna delle due squadre vorrà lasciare strada all’avversaria ed entrambe le formazioni giocheranno per vincere: “Quando si entra in campo lo si fa sempre per giocare bene e vincere – commenta il tecnico viterbese Carlo Scaramuccia – perché i campionati devono essere onorati fino in fondo e la concentrazione deve essere sempre alta. Siamo felici di aver guadagnato in anticipo la salvezza, la squadra è cresciuta tantissimo durante la seconda fase e ci sono state giovani che hanno compiuto un notevole salto di qualità durante l’anno, questo ci fa ben sperare per il futuro loro e nostro. Adesso pensiamo a questa gara che rimane, contro un’avversaria che cercherà di vincere per arrivare con il morale alto ai playout e che sicuramente ci renderà la vita difficile”.

Dal fronte dell’infermeria sono confermate alcune assenze importanti, oltre a quella di Schembari che ha saltato quasi metà stagione per un grave infortunio al ginocchio. Contro Orvieto mancheranno anche Joana Valtcheva e Alessia Bertollini, due defezioni che ridurranno molto le rotazioni a disposizione del tecnico viterbese ma che creeranno più spazi per altre giovani che, oltre ad un ruolo importante nelle formazioni under, sono state sempre aggregate alla prima squadra.

La palla a due della sfida tra Domus Mulieris e Ceprini Orvieto è prevista per le ore 18 e la direzione di gara sarà affidata ai signori Gianluca Taddei e Federico Dinoi, entrambi di Roma. Prevista la diretta in streaming sulla pagina Facebook ufficiale della società viterbese (Basket Ants)