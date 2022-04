Terminati i lavori di asfaltatura della strada provinciale SP 19 a Sipicciano commissionati dalla Provincia

In fase di ultimazione anche quelli di sistemazione del tratto stradale che collega Graffignano con Sipicciano

NewTuscia – VITERBO – Nei giorni scorsi la Provincia di Viterbo ha terminato i lavori di sistemazione e asfaltatura della strada provinciale SP 19 che attraversa la località Pisciarello a Sipicciano, frazione del comune di Graffignano.

Il tratto in questione, infatti, prima dell’intervento era completamente divelto e necessitava di adeguata manutenzione. I lavori commissionati dalla Provincia di Viterbo sono iniziati la scorsa settimana con il raschiamento dell’asfalto rovinato e sono terminati pochi giorni fa con una nuova asfaltatura.

Sempre nel territorio dello stesso comune, la Provincia di Viterbo sta ultimando i lavori di sistemazione anche di un altro tratto stradale, quello che collega Graffignano con la frazione Sipicciano. La strada è infatti interrotta dal 2020 a causa di una frana e da quel momento manca un collegamento diretto tra le due zone. Chi da Graffignano deve andare a Sipicciano, o viceversa, si vede costretto a dover utilizzare delle strade secondarie.

Una situazione che da due anni crea non pochi disagi alla comunità graffignanese. Per risolvere questo problema, la Provincia ha prima accolto i pareri della Soprintendenza e del comune, poi ha commissionato i lavori che sono ora in fase di ultimazione. Presto Graffignano e Sipicciano potranno dunque tornare a beneficiare di un collegamento diretto.

Da quando si è insediata lo scorso 29 dicembre, la nuova amministrazione provinciale si sta dedicando con forza alla sistemazione dei tratti stradali di competenza dell’Ente. Tra i vari interventi realizzati, oltre ai due a Graffignano, ci sono anche la riasfaltatura della strada Sammartinese nel tratto che da Viterbo arriva fino al Belcolle, il rifacimento della segnaletica orizzontale delle strade SP 20 nel territorio del Comune di Bomarzo e SP 25, la messa in sicurezza della strada provinciale orvietana nel territorio del Comune di Bolesena, la realizzazione di una rotatoria a Farnese presso la strada SP 47 e la calendarizzazione di un piano di investimenti da 5,3 milioni di euro per strade e infrastrutture nei comuni che rientrano nell’area interna Alta Tuscia.

La Provincia di Viterbo ringrazia vivamente Maurizio Palozzi, consigliere provinciale con delega alla viabilità, trasporti e lavori pubblici, per l’impegno e il lavoro svolto.

Presidenza della Provincia di Viterbo