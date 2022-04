Claudio Ubertini candidato sindaco di Lega, FI, Fondazione e Udc￼

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. La politica è innanzitutto confronto, anche duro, ma quel che conta, e che rappresenta un elemento di maturità, è la capacità di dialogare e fare sintesi, per racchiudere in una visione unitaria sensibilità e caratteristiche diverse.

Abbiamo trascorso settimane di confronto, a volte acceso, non lo neghiamo, ma è stato utile e necessario a fare chiarezza in un centrodestra che da qualche tempo aveva le sue difficoltà.

Le forze politiche di Lega, Forza Italia, Fondazione ed Udc, hanno trovato sintonia e individuato nella figura di Claudio Ubertini il candidato sindaco in grado di esprimere una visione unitaria che, grazie all’esperienza ed alle competenze acquisite, siamo certi sarà in grado di affrontare le sfide che attendono la città.

Questa scelta ha richiesto tempo, poiché era necessario compiere un percorso che permettesse di ricucire le fratture aperte. Oggi, finalmente, l’area di centrodestra, rappresentata da Lega, Forza Italia, Fondazione ed Udc, realtà accomunate dalla consapevolezza del dovere di governare anche e soprattutto nei momenti difficili, sono pronte a tornare in campo, per riprendere le buone pratiche già avviate al Comune di Viterbo, offrire alla cittadinanza una proposta politica ed amministrativa concreta e aggregante, ed allestire una squadra di amministratori con comprovate capacità professionali ed amministrative che saranno in grado di dare una svolta alla città.

Lunedì 2 maggio, le sottoscritte forze politiche, presenteranno la candidatura a sindaco di Claudio Ubertini alla stampa, alle ore 15.00 presso la sede provinciale della Lega, a Viterbo, in Via Marconi, 71.

Stefano Evangelista, LegaAndrea Di Sorte, Forza ItaliaGianmaria Santucci, FondazioneRegino Brachetti, Udc