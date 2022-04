Viterbo, avviso contributi integrativi spese canoni locazione annualità 2021

Il provvedimento online sul sito istituzionale riguarda l’intero 2021 e sostituisce integralmente il precedente avviso limitato al solo periodo gennaio-agosto

NewTuscia – VITERBO – Contributi integrativi per il pagamento delle spese sostenute per i canoni di locazione annualità 2021, si ricorda che è online il nuovo avviso pubblico, le cui domande potranno essere presentate al Comune di Viterbo fino al prossimo 9 maggio, nel rispetto delle modalità indicate nell’avviso stesso e dei requisiti richiesti.

Si tratta di un provvedimento che sostituisce integralmente il precedente, di pari oggetto, limitato però ai soli mesi di gennaio-agosto 2021. Il nuovo avviso, pubblicato lo scorso 7 aprile, riguarda infatti l’intera annualità, ovvero il periodo gennaio-dicembre del suddetto anno. Pertanto, tutti coloro che avessero già presentato la domanda, dovranno presentare una nuova istanza online, a valere per l’intero anno 2021.

Il nuovo avviso pubblico, emanato con apposita determina dirigenziale del settore V (n. 514 del 6-4-2022), fa seguito alla deliberazione n. 44 del 15-3-2022 del Commissario straordinario Antonella Scolamiero – adottata con i poteri della Giunta – al fine di ampliare la platea dei beneficiari ed erogare possibilmente contributi più consistenti a tutela delle fasce più deboli della popolazione.

La versione integrale dell’avviso, con tutte le indicazioni inerenti la procedura per la presentazione delle istanze, è consultabile sulla home page del sito istituzionale www.comune.viterbo.it oppure nella sezione Settori e uffici – settore V servizi sociali – avvisi pubblici (https://www.comune.viterbo.it/contributi-integrativi-canoni-di-locazione-anno-2021-avviso/ ).