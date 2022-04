Taglia (FdI): “Andiamo avanti puntando sulla coerenza a sostegno di Laura Allegrini”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo – “Andiamo avanti seguendo la linea della nostra leader Giorgia Meloni e scegliamo di puntare sulla coerenza, tenendo a cuore gli interessi del partito a sostegno della candidata Laura Allegrini”. Ieri pomeriggio, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede del suo comitato elettorale in Via Matteotti, a Viterbo, Claudio Taglia ha parlato dei temi principali da portare avanti per la città in vista delle elezioni di giugno.

“Tra questi ci sono certamente la sanità e il termalismo sul nostro territorio – ha spiegato Taglia – per i quali organizzeremo anche degli eventi dedicati. In attesa della battaglia per le regionali del prossimo anno ci attende ora una campagna elettorale impegnativa, che ci vede contrapposti anche ad alcune liste civiche. Non voglio sollevare polemiche contro chi fa ‘liste dei sogni’, ma la mia idea è che la politica debba concentrarsi su cose più importanti per la città”.

Il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Rotelli ha descritto Claudio Taglia come “una persona che fa politica con stile ed è in grado di portare il suo stile nella politica. Parliamo di qualità, contenuti, idee, che caratterizzano Claudio e che ci consentiranno di proseguire in questa battaglia importante a fianco di centinaia di candidati e di conquistare un risultato storico. Abbiamo un partito in salute e in costante crescita e sappiamo che il risultato ci ripagherà”.

La candidata a sindaco Laura Allegrini ha ribadito che quello che presenterà alle amministrative sarà un programma “fattibile, vero, che terrà conto delle reali necessità e problematiche di Viterbo e del contributo di persone valide come Claudio. Una figura che coniuga esperienza e professionalità e che certamente apporterà un grande contributo con idee nuove”, ha poi aggiunto Allegrini. “Lo slogan che è stato scelto è ‘le radici nel futuro’, che riprende l’idea di promuovere il patrimonio culturale cittadino e valorizzarlo per poi offrirlo alle generazioni più giovani, in modo che possano trovare motivi per non abbandonare la loro terra. In cima alle priorità della nostra agenda ci sarà anche la sicurezza in città, con l’impegno a contrastare il degrado e gli episodi di grave violenza che continuano a verificarsi specie nel centro storico. La battaglia per le comunali sarà tutta al femminile – ha concluso Allegrini – per quanto ci riguarda noi non corriamo da soli, abbiamo un gruppo numeroso di candidati e siamo aperti ai diversi contributi in modo da poter rappresentare al meglio Viterbo e i viterbesi”.