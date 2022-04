Sbandieratori e Musici Santa Rosa da Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo – Gli Sbandieratori di Santa Rosa tornano in Austria

Dopo due anni difficili, riparte l’attività in giro per l’Italia e per l’Europa per il gruppo sbandieratori Santa Rosa da Viterbo, pronto ad esibirsi per l’ennesima volta all’estero.

I ragazzi viterbesi sono infatti partiti alla volta di Rattenberg, piccolo borgo Austriaco a pochi kilometri da Innsbruck, dove nel weekend parteciperanno alla manifestazione Mittelalterspektakel.

Sarà l’occasione per sfoggiare i nuovi costumi ed i nuovi strumenti, rinnovati durante il periodo in cui per cause di forza maggiore le attività sono state sospese.

Ci siamo, il gruppo è pronto nuovamente a stupire e divertirsi.