Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio, Italia del 29/04

NewTuscia – Viterbo Sabato. Condizioni di tempo stabile con sole prevalente al mattino e poi anche nel corso del pomeriggio; in serata le condizioni meteo rimarranno invariate con tempo asciutto. Temperature comprese tra +5°C e +20°C.

Domenica. Tempo asciutto nella giornata con cieli nuvolosi in mattinata, maggiori schiarite al pomeriggio. Nelle ore serali le condizioni del tempo saranno stabili con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +8°C e +18°C.

Lazio

Sabato. Tempo stabile e soleggiato nella giornata con ampi spazi di sereno su tutto il Lazio sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio. In serata non si attendono variazioni e i cieli saranno sereni su tutti i settori della regione.

Domenica. Molte nubi compatte nelle ore mattutine su tutti i settori, maggiori aperture al pomeriggio ma con instabilità in aumento e locali acquazzoni sui rilievi. In serata il tempo si manterrà asciutto su tutto il territorio con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi.AL NORD

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi con precipitazioni sparse sull’arco Alpino; al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutti i settori, con ancora piogge su Piemonte, Liguria, Trentino e Lombardia. In serata tempo instabile con precipitazioni sparse e cieli coperti; neve sulle Alpi in calo fin verso i 1900-1700 metri.

AL CENTRO

Al mattino cieli del tutto soleggiati; nel corso delle ore pomeridiane è atteso un aumento della nuvolosità sui rilievi, ma senza fenomeni associati; sereno altrove. In serata ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi specie su Calabria e Sicilia. Al pomeriggio maggiori addensamenti sui rilievi; attese isolate precipitazioni sulla Basilicata. In serata tempo del tutto asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo su tutta la penisola.

