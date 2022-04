L’Active Network Futsal torna in campo dopo la lunghissima pausa

NewTuscia – VITERBO – Al Palacus, alle ore 16.00, una partita fondamentale contro il Benevento. La vittoria dei viterbesi decreterebbe con anticipo la vittoria del girone.

Queste le parole di Mister Ceppi alla vigilia del match: “Finalmente torniamo a giocare dopo una lunghissima pausa che ha portato con sé virtù e criticità: una sola partita ufficiale in un mese e mezzo, ma ci siamo disintossicati dalla sconfitta contro la Lazio e abbiamo rimesso a posto qualche piccolo acciacco. Abbiamo voglia di scendere in campo e la squadra l’ho vista moderatamente bene. Abbiamo la consapevolezza di cosa dobbiamo fare e degli errori che abbiamo commesso a Fiano”.

Una partita attesa: “Siamo pronti a scendere in campo e disputare una partita di cui conosciamo bene il valore. Sono certo che i ragazzi faranno una prestazione importante. Il risultato lo determinano tante componenti”.

“Speriamo di poter festeggiare il primo posto alla fine di questa giornata – continua il tecnico -. Io sono convinto che questo possa essere un turno, in un modo o nell’altro, determinante. Sono contento di come si è allenata la squadra. Aspettiamo con serenità domani: ci saranno molti gradi in più rispetto all’ultima gara, dettaglio importante. Il Benevento è un avversario tosto che ha stupito quanto noi: nessuno avrebbe scommesso sulle nostre posizioni a inizio stagione”.

Si preannuncia una sfida ostica: “Sappiamo che non ci concederanno nulla e dobbiamo fare la stessa cosa”.