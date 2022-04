Festa di Primavera alla Bottega dei Talenti

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. E’ con grande entusiasmo che la Bottega dei Talenti, asilo nido e scuola dell’infanzia annuncia l’apertura al territorio delle attività educativo-didattiche.

La ripresa delle attività dei servizi educativi avrà luogo con la Festa di Primavera il 7 maggio prossimo alle 10.00 con un programma ricco di musica, laboratori per bambini 0-6 anni e adulti e un gustoso buffet a base di pizza e dolci preparati dalla cuoca Roberta. Ripartiranno da qui una serie di eventi per bambini e adulti, con tante le novità che stiamo rimettendo in campo di cui vi daremo informazione. Alla nostra Scuola, che è il luogo di elezione per la formazione delle nuove generazioni, siamo pronti a destinare le migliori energie per dare, tutta la spinta necessaria, tutta quella giocosità sottratta ai nostri piccoli in questi duri due anni che lasciamo alle spalle. Rendiamo disponibili le competenze e le esperienze di tutte noi per dare un maggiore impulso a questo nuovo inizio.

𝗦𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 7 maggio 𝟮𝟬𝟮𝟮 apriamo le porte alla nuova stagione e a tutti noi. Vi aspettiamo

