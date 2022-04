Consorzio Industriale del Lazio, tour nelle aziende del territorio Pontino e nell’area metropolitana di Roma

Il Presidente De Angelis: «Pronti a sostenere le nostre imprese»

NewTuscia – ROMA – Questa mattina il presidente del Consorzio Industriale del Lazio, Francesco De Angelis, ha effettuato un tour in diverse aziende nell’area industriale pontina e nell’area metropolitana di Roma. Accompagnato da Renato Sciarrillo e Rosalia Martelli, presidente e direttore di Unindustria Aprila, ha potuto visitare diverse realtà industriali del territorio.

La prima è stata la visita allo stabilimento OI di Aprilia, produttore di vetro per beverage e food. Con lui erano presenti il vice direttore generale di Unindustria, Massimiliano Ricci, e il direttore di stabilimento, Mario Napoli. Realtà che conta circa 250 dipendenti fra diretti e indotto e una produzione di un milione di contenitori di vetro al giorno.

La vista è proseguita nello stabilimento Eurpack dell’indotto farmaceutico, società nata 110 anni fa e che conta oltre 300 dipendenti con tre stabilimenti in Italia. Proprio nel corso di questa visita c’è stato anche un confronto con il presidente del Consorzio Ciap di Aprilia, Marco Braccini, che raggruppa molte aziende dell’area industriale e con l’assessore all’urbanistica del Comune di Aprilia Giorgio Giusfredi. Proprio con loro si è discusso della possibilità di aprire un tavolo tecnico per il rientro del Ciap nel Consorzio industriale.

Il tour si è concluso nel sito di Mercitalia shunting & terminal a Pomezia, centro intermodale per il centro Italia insieme con Valerio Frigeri, responsabile operativo del sito, e Patrizia Falerno dell’area territorio, infrastrutture e mobilità di Unindustria.

“Sostenere le imprese è il punto focale su cui nasce il Consorzio Industriale del Lazio e, per farlo, è fondamentale ascoltare le esigenze delle nostre aziende – ha affermato il presidente del Consorzio Industriale del Lazio Francesco De Angelis – Stamattina, insieme con Unindustria, ho incontrato diverse aziende del territorio pontino e dell’area metropolitana di Roma che sono leader mondiali nelle loro produzioni. Aziende che contano, direttamente e indirettamente, centinaia di posti di lavoro. Un tessuto industriale di prim’ordine che è un vanto per questa regione su scala internazionale. Nel corso dei diversi incontri tutti hanno sottolineato il forte aumento delle materie prime che, soprattutto la guerra in Ucraina, ha portato con un aggravio delle spese. Una situazione che crea difficoltà a chi deve sostenere costi per nuovi investimenti che siano sempre più green ed ecosistenibili. Tematiche queste che sono di primo piano nelle agende di investimento nazionali ed europee. Abbiamo garantito il nostro impegno a supporto delle loro attività e dei progetti di sviluppo che sono pronti a mettere in campo e che potranno dare ulteriore occupazione e nuovo sviluppo economico. E sulle esigenze infrastrutturali che ci hanno evidenziato molte di queste saranno già risolte grazie al piano d’investimento che stiamo abbiamo messo in campo. Altre, invece, sono da risolvere con appositi piani di ampliamento e ammodernamento per dare maggiore forza al tessuto industriale”.