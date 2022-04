Bolsena festeggia il Primo Maggio

NewTuscia – VITERBO – A piazza della Rocca, dalle ore 17, il concerto organizzato dalla Pro loco Bolsena in collaborazione con il Centro musicale Bolsena

Bolsena, 29 aprile 2022 – Dal rock al pop, dal jazz al blues e allo swing, per un Primo Maggio all’insegna della musica. È il concerto organizzato per la festa dei lavoratori dalla Pro loco Bolsena, in collaborazione con il Centro musicale Bolsena e con il patrocinio del Comune di Bolsena, a piazza della Rocca, nel quartiere Castello. Dalle ore 17, si esibiranno i giovanissimi “Nameless”, con il loro repertorio di cover pop e rock; “I ragazzi del club”, che da trent’anni calcano i palcoscenici proponendo un pop-rock dal respiro internazionale; gli “Swing Fluence”, dal repertorio versatile tra jazz e blues, il tutto rivisitato e arrangiato in modo originale e personale; la cantautrice locale Laura Lucchi; e la band “Live & Sound”, band di recente formazione che propone brani “fusion” degli anni Ottanta e Novanta con qualche sortita nel blues. Ospiti d’eccezione i musicisti Domenico Bulla e Reinhardt Andrè. La presentazione dell’iniziativa è affidata a Fabio D’Amanzio. “Ripartiamo a ritmo di musica è lo slogan che abbiamo inserito nei manifesti – affermano dalla Pro loco Bolsena -. Una ripartenza che vuole essere un riappropriarsi degli spazi esterni e tornare a vivere gli eventi popolari all’aria aperta. Abbiamo quindi pensato a questa festa della musica, nel cuore del centro storico, in collaborazione con il Centro musicale Bolsena”.